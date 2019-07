Bomba d'acqua, mini temporale mette Siracusa in ginocchio

Acqua ad altezza marciapiede, allagamenti, tombini scoperchiati e curve che si trasformano in pozzanghere. Così in un'ora di acquazzone, dalle 14 alle 15 di oggi pomeriggio, la città di Siracusa è stata messa in ginocchio. Disagi in particolare nella zona Pizzuta ed in zona Epipoli, dove gli automobilista si sono dovuti arrendere alle strade allagate e cambiare senso di marcia. Una lunga fila di auto ha fatto inversione, mentre una Ford fiesta è rimasta impantanata tra le pozzanghere.