Canicattini Bagni, pubblicate graduatorie provvisorie per bimbi ammessi al servizio di asilo Nido comunale

Sono state pubblicate, sul sito del comune di Canicattini Bagni, le graduatorie provvisorie per i bimbi ammessi al servizio di asilo Nido comunale per l’anno 2019-2020.

Le graduatorie sono visibili dal menù “Atti e Documenti” sezione “Avvisi e Domande”.

Per informazioni ci si può rivolgere alle Signore Vincenza Fiducia e Vita Zarbo tel. 0931540229 (1° piano Palazzo Municipale), negli orari di apertura degli Uffici comunali.