Villasmundo, incendia terreno vicino ad abitazioni: arrestata piromane

A fuoco, a Villasmundo, in contrada Insito, un terreno. L'incendio ha distrutto 5mila metri di vegetazione spontanea e ha minacciato abitazioni e casolari vicini. Sul posto i vigli del fuoco hanno domato le fiamme e i Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini che hanno portato all'arresto, in flagranza di reato, di una donna, A.A.P. , augustana 50enne, per incendio doloso. La donna è stata posta agli arresti domiciliari