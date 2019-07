Pachino, tenta di uccidere il marito durante il sonno colpendolo con una roncola: l'uomo è riuscito a scappare. Arrestata

Avrebbe tentato di uccidere il marito durante il sonno colpendolo più volte con un roncola dalla lama della lunghezza di 22 centimetri. Il fatto si è consumato la scorsa notte a Pachino, in un abitazione in contrada Granelli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo aver ricevuto una richiesta di intervento per una lite in famiglia.

L'uomo, vittima del'aggressione, è riuscito a mettersi in salvo scappando e scavalcando il muro dell'abitazione per poi rifugiarsi in casa di un vicino e chiamare i soccorsi.

I militari hanno arrestato la moglie, I.M., tunisina, 39 anni, e l'hanno tradotta presso la casa circondariale “Piazza Lanza” di Catania.

Il marito, che presentava una frattura allo zigomo e ferite da arma da taglio al capo e sugli arti superiori, è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “G. Di Maria” di Avola, dove poi è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.