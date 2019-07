Priolo Gargallo, rinascita delle Saline: si mobilitano i volontari

Subito a lavoro nelle Saline di Priolo Gargallo, dopo l'incendio che ha messo in ginocchio il sito.

"Per partire operativamente con i lavori stiamo aspettando la riperimetrazione del sito a cura del Corpo Forestale Regionale Comando Stazione Siracusa" - ha spiegato il direttore Fabio Cilea, il quale punta a rendere al più presto fruibili due sentieri che conducono al capanno 2 e al mulino inoltre è volontà dello stesso rendere accessibile il viale dalle Tamerici.

Partita così la gara di solidarietà di tanti cittadini volontari che si sono messi a disposizione per la rinascita della Riserva Saline Di Priolo, e non solo, ma è stato anche redatto uno studio tecnico di ingegneria per la redazione e verifica di elementi strutturali sui percorsi ed infine a disposizione del sito anche un operatore di mezzo Pala Meccanica. Il consigliere comunale Alessandro Biamonte, annuncia che ancora occorre reperire motoseghe e dispositivi di sicurezza.

Per l’aspetto di coordinamento del gruppo di volontari Priolesi se ne occupa Massimo D’Amico .