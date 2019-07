Nel Palermitano, marito e moglie ricattano ex fidanzatina del figlio per avere video hot

Avrebbero ricattato, marito e moglie, la ex fidanzatina del figlio, minore, minacciandola di divulgare i video e le foto intime, mandate dalla ragazzina al fidanzato, se non ne avesse inviate altre.

Il fatto è successo nel Palermitano, a Carini. L'ordinanza del gip che ha disposto al custodia cautelare in carcere è stata eseguita oggi.