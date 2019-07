Portopalo, ritrovata una cassa piena di presunti ordigni bellici

E' stata ritrovata nei pressi della spiaggia di Punta Cugno, nella zona di Scalo Mandrie a Portopalo, una cassa piena di presunti ordigni bellici, probabilmente risalenti alla Seconda guerra mondiale. Le ricerche sono partite a seguito di una segnalazione arrivata domenica scorsa alla Capitaneria di porto di Siracusa.

Prossimamente il sopralluogo degli artificieri per prelevare e far brillare gli ordigni, la guardia costiera ha interdetto il tratto di mare in questione, disponendo il divieto di navigazione, balneazione e attività di pesca.