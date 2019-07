Interventi per combattere la povertà, nessun progetto siracusano ammesso a finanziamento

Nessun progetto siracusano è stato finanziato dalla Regione siciliana nell'ambito del PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.6.6 per “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”. A dirlo è Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.

"L’auspicio - dice Vinciullo - che per il prossimo futuro anche la provincia di Siracusa possa ottenere i contributi regionali come accadeva nella scorsa Legislatura Parlamentare."