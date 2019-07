Siracusa, teatro di incidenti stradali l'incrocio via Mazzanti e via Antonello da Messina: Fratelli d'Italia protesta sui marciapiedi

E' stato indetto, da Fratelli d'Italia, per giovedì 18 luglio alle 11 un sit-in di mezz'ora sui marciapiedi che insistono all'incrocio tra via Mazzanti e via Antonello da Messina dove, nei giorni scorsi, si è verificato un incidente stradale.

Già lo scorso aprile, esponenti del partito hanno incontrato l'Amministrazione per chiedere di risolvere al più presto il problema della pericolosità stradale sul territorio aretuseo.

"L'amministrazione si era impegnata a risolvere entro il mese di maggio scorso la problematica relativa alla carenza di sicurezza all'incrocio stradale di via Mazzanti con via Antonello da Messina - si legge in una nota a firma di Fratelli d'Italia - Sono decorsi ulteriori quasi due mesi dal mese indicato per l'effettuazione dei lavori e non si intravede alcun segnale concreto. Ci dicono sia stata emessa l'ordinanza ma non si comprende perché tali ritardi per la fase esecutiva e soprattutto perché non sia possibile approntare misure provvisorie per rendere l'incrocio stradale più sicuro."