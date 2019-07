Beni culturali, Siracusa terza provincia in Sicilia per numero dei visitatori: superata da Taormina e Agrigento

E' Siracusa la terza città in Sicilia per numeri di visitatori dei Beni culturali per l'anno 2018. A dirlo è una classifica del ministero dei Beni culturali, diffusa oggi dal Quotidiano di Sicilia. Sul podio siciliano, al primo posto,con 935 mila, c’è l’area archeologica della Valle dei Templi di Agrigento per un introito di 6,7 milioni di euro. La supera come incasso, 6,8 milioni, ma non come visitatori, 894 mila, il teatro antico di Taormina. Al terzo posto con i suoi 5 milioni di euro incassati per un totale di 688 mila visitatori nel 2018, l’area archeologica di Neapolis e l’Orecchio di Dionisio, a Siracusa.