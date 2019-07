Siracusa, prevenzione incendi: si avvia il censimento delle aree esterne agli stabilimenti industriali

Le aree esterne agli stabilimenti della zona industriale saranno censiti e monitorati, così come i manufatti, sia quelli in attività sia quelli ormai in disuso. Questi ultimi, una volta rintracciati i proprietari, saranno immediatamente bonificati e dismessi.

Queste le conclusione venute fuori dall'incontro che si è tenuto in Prefettura. Presenti, oltre al primo cittadino di Priolo, Pippo Gianni, Sindaci di Augusta e Melilli, i vertici della zona industriale, Lukoil, Ias, Versalis, Priolo Servizi, tutte le forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, Vigili del Fuoco. Durante la riunione è stata eseguita una disamina delle problematiche della zona industriale, puntando l’attenzione su quanto accaduto la scorsa settimana nel nostro territorio, l’incendio di mercoledì scorso e il surriscaldamento della guaina di gomma in un serbatoio bonificato ormai in disuso da 20 anni, che un tempo conteneva ammoniaca, nell’area esterna del sito SG14.