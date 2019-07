Siracusa, consiglio comunale mancato su nuovo ospedale: atto d'accusa dei deputati del M5S

“Era un’occasione per accelerare i tempi di realizzazione del nuovo ospedale che deve servire non soltanto la città di Siracusa ma tutta la provincia” commentano i deputati nazionali Pino Pisani e Filippo Scerra e i deputati regionali Giorgio Pasqua e Stefano Zito che si sono detti delusi per la mancanza del numero legale dal Consiglio comunale aperto che doveva discutere della realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa.

“Non mi sorprende dichiara Zito - il fatto che la seduta consiliare aperta andasse deserta perché da una settimana girava la voce che potesse essere boicottata. Di questi ultimo 30 anni di chiacchiere, l’amministrazione Garozzo e quella di Italia ne hanno persi 6. Questo mi dispiace e ricordo anche, ai consiglieri presenti, che ringrazio, che nel 2014 sono riuscito a fare venire qui l’assessore Borsellino per accelerare i tempi. Non possiamo lamentarci dell’intraprendenza catanese perché la colpa è la nostra inerzia. Quello che noi stiamo cercando di fare e dire - conclude - è di scegliere un’area per un Dea di II livello, così da non farci ancora prendere in giro e perdere occasioni"