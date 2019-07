Siracusa, tentata rapina all'Unicredit di Viale Tisia: in azione 2 malviventi

Tentata rapina nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15,45, ai danni della filiale Unicredit di viale Tisia, a Siracusa.

In azione due individui con il volto travisato, che, armati di taglierino, hanno fatto irruzione in banca. I malviventi, però non sono riusciti a farsi consegnare il denaro in cassa e sono fuggiti. Sul posto sono intervenute le Volanti e per i rilievi del caso la Squadra mobile, che ha avviato le ricerche dei due malviventi.