Cineteche in dono per i reparti di oncologia di Siracusa, Augusta e Avola

Tre cineteche per i reparti di Oncologia dell’ospedale Umberto primo di Siracusa e per le Oncologie di Avola e Augusta sono state donate con i fondi raccolti dello spettacolo di fine anno accademico dal titolo " Pinocchio storia di un burattino" che si è svolto lo scorso 19 giugno al Teatro di Città della Notte di Augusta.

Questa mattina la cerimonia di consegna nel reparto di Oncologia dell’ospedale di Siracusa alla presenza di tutti gli allievi protagonisti dello spettacolo e della donazione accompagnati dal direttore artistico e presidente del Centro musical siracusano Simona Gatto.

”Ringraziamo questi giovani - ha detto il direttore generale dell'Asp, Ficarra - per la sensibilità che hanno dimostrato che sottolinea come la società sia sana e il loro esempio deve servire a tutti come indirizzo di vita da seguire".

Presenti alla cerimonia anche il direttore medico di presidio Giuseppe D’Aquila e il direttore del reparto Paolo Tralongo.

I tre reparti sono stati dotati di tre monitor da 50 pollici con hard disk esterni contenenti una raccolta di film e documentari vari a disposizione dei pazienti e dei loro accompagnatori. Nel reparto di Siracusa è stato anche previsto un amplificatore e un maxischermo per consentire momenti di proiezione cinematografica nel giardino all’aperto.