La Siracusa-Gela in Parlamento con due interrogazioni di Ficara (M5S)

Mercoledì alla Camera, il parlamentare siracusano del M5S, Paolo Ficara riceverà risposta alle due interrogazioni presentate sulla Siracusa-Gela. La prima riguarda la barriera di Cassibile, di cui recentemente la Regione ha ipotizzato l'abbattimento per poi procedere con la ricostruzione una volta completata l'autostrada fino a Modica. La seconda sulla manutenzione del tratto Noto-Rosolini, il cui tappetino di asfalto presenta segni di usura e degrado.

Nei prossimi giorni, inoltre, Paolo Ficara guiderà una delegazione di parlamentari pentastellati per un sopralluogo nei cantieri dei lotti 6, 7 e 8.

"I lavori da Rosolini a Modica procedono a rilento, - dichiara - a dispetto delle ottimistiche dichiarazioni dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone. I finanziamenti sono tutti ministeriali, è insopportabile lo stallo attuale. Visto che la Regione non riesce a far sentire la sua presenza, chiederò al Ministero di premere per la necessaria buona riuscita dell'opera".