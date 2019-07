Carlentini, lavorava in nero e percepiva il reddito di cittadinanza

Da aprile scorso percepiva il reddito di cittadinanza e aveva già ricevuto per le mensilità d aprile e maggio 1.500 euro. I Carabinieri lo scoprono, però a lavorare in nero in cantiere edile a Carlentini. L’operaio, P.C., di 45 anni, ha omesso di informare l’Inps.

Da qui la comunicazione in Procura: l'uomo, oltre a dover restituire le somme già percepite, rischia una condanna fino a 3 anni di reclusione.

Si tratta del primo caso scoperto dai Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro in provincia di Siracusa. I militari dell'Arma stanno intensificando i controlli per evitare illeciti arricchimenti in danno dell’Ente previdenziale.