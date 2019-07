Sortino, restauro della Chiesa della SS. Annunziata: in arrivo 1,1 milioni

Avviate le procedure per il restauro della Chiesa della SS. Annunziata di Sortino.

A darne notizia è Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione Programmazione e Bilancio all'Ars.

"La Soprintendenza di Siracusa - scrive - continua a seguire tutti i progetti di sua competenza finanziati nella scorsa Legislatura parlamentare attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 “Patto per il Sud”. La scorsa settimana è stata pubblicata la determina per la Chiesa di Sortino che prevede un importo complessivo pari a 1.100.000 euro, fra somme a disposizione e somme per lavori.