Siracusa, il Consiglio comunale snobba la seduta aperta sul nuovo ospedale: presenti solo 9 consiglieri. VIDEOINTERVISTA

Quello che avevamo preannunciato alcuni giorni fa sul rischio che potesse non tenersi la seduta del Consiglio comunale sulla realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, questa mattina è diventato realtà. All'Urban Center erano presenti solo 9 consiglieri: Catera, Ficara, Gentile, Gradenigo, La Mesa, Mangiafico, Scala, Sptaro e Trigilio. Assenti giustificati Burgio e Russoniello.

Era presenta per l'amministrazione il sindaco, Francesco Italia e l'assessore Giusy Genovesi. Presente anche la deputazione regionale e nazionale del M5S, Zito, Pasqua, Scerra, Pisani,assente giustificato il deputato Ficara, il deputato del Pd, Giovanni Cafeo, il segretario provinciale della Cisl Siracusa-Ragusa, Paolo Sanzaro.Presenti rappresentati di alcuni Comuni della Provincia.

C'è tensione nell'aria e si percepisce ancor prima di inizare quello che poi è diventato solo un confronto con Vincenzo Vinciullo che dice alla presidente del civico consesso Moena Scala di voler ricorrere alla Procura.

E pertanto viste le tante programmate assenze, in ossequio a quanto prevede il regolamento, come spiegato dal segretario generale, Danila Costa, la seduta non si è potuta tenere. Per far si che non proprio tutto andasse perduto si è deciso di tenere allora un confronto aperto, visto che erano presenti diversi cittadini e stakeolder, tra i quali anche il direttore generale del'Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, che ha chiarito i termini dei doveri dell'Azienda sanitaria dopo aver brevemente ripercorso i passi fatti negli ultimi mesi, a cominciare dalla decisione di affidare ad un esperto la stesura di uno studio sulle aree da prendere in cosnsiderazione per la realizzazione del nuovo nosocomio. Ha chiarito che l'are della Pizzuta sulla quale il Consiglio aveva già deliberato non è adeguata agli standard di spazi per un ospedale Dea di secondo livello. Poi ha detto chiaro e tondo: " Se il Consiglio comunale non individua e decide sull'area, noi come Asp siamo paralizzati e non possiamo neanche procedere a dare un incarico per la progettazione".

La scorsa settimana, intanto, l giunta regionale aveva deciso di mettere in campo nuove aggiuntive risorse per la realizzazione del futuro nuovo ospedale di Siracusa: passando da 140 a 160 milioni necessari per rendere la nuova struttura sanitaria un Dea di secondo livello.