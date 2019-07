Si costituisce a Sanremo Domenico Massari dopo aver ucciso l'ex moglie

Si è costituito nel carcere di Sanremo intorno a mezzanotte Domenico Massari, l'uomo che sabato sera ha ucciso a colpi di pistola l'ex moglie Deborah Ballesio durante una serata di karaoke a Savona. A quanto si apprende poco prima di costituirsi avrebbe sparato tre colpi di pistola in aria per attirare l'attenzione.

Le tre persone rimaste ferite sono una donna di 55 anni colpita da un proiettile a una gamba che ha riportato la frattura del perone ed è stata dimessa questa mattina con 30 giorni di prognosi; un'altra donna con alcune schegge in una gamba che si trova in osservazione breve al pronto soccorso e salvo complicazioni verrà dimessa in giornata; colpita di striscio anche una bambina che dopo le cure del caso è stata dimessa nel corso della notte.