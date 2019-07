Palazzolo Acreide, nasce la sezione locale di BC Sicilia

Nasce a Palazzolo Acreide la Sezione di BCsicilia, l’Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nella prima assemblea della nuova Sezione è stato eletto il Consiglio Direttivo. Presidente del gruppo cittadino è stato nominato all’unanimità Luigi Lombardo, Vicepresidente Giuseppe Bennardo, Segretario sarà Michele Giardina, mentre Responsabile per la comunicazione e per la formazione Liborio Truncali. All’incontro era presenta Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia.

La Sede locale intende valorizzare la storia dei monumenti storici, chiese, musei e altri luoghi culturali, poco conosciuti, inoltre, in occasione della scomparsa di Franco Zeffirelli, la Sezione vuole ricordare il regista con la proiezione dei film “Cavalleria rusticana” e “Storia di una capinera”, di cui parecchie scene sono state girate a Palazzolo Acreide. In programma anche l'iniziativa “I luoghi del cinema”: visitare, illustrare e commentare i principali set dei film girati in provincia di Siracusa ed oltre. Ancora lo studio e la valorizzazione dei capolavori di oreficeria che adornano le statue mariane di Palazzolo Acreide, la reintroduzione negli usi religiosi locali degli “Altari di San Giuseppe” ed infine lo studio della straordinaria meridiana posta sul muro di recinzione del cimitero. E' intenzione della nuova sezione coinvolgere nell’attività del gruppo altre associazioni e istituzioni locali.