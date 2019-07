Pachino, colto da malore mentre è in mare con il figlio: muore 49enne

Era uscito per una battuta di pesca insieme al figlio nel mare di contrada Morgella, a Pachino, quando, pare sia stato colto da un improvviso malore.

Il figlio l'ha portato a braccia per una decina di metri fino sulla scogliera e ha attivato i soccorsi, ma per l'uomo, un 49enne di Pachino, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i Carabinieri della stazione di Pachino e il medico legale per la prima ispezione cadaverica.