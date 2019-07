Siracusa, tre esposizioni straordinarie del simulacro di Santa Lucia

Tre esposizioni straordinarie del simulacro di Santa Lucia nella Chiesa Cattedrale di Siracusa.

Lo ha stabilito la Deputazione della Cappella di Santa Lucia. Oggi la prima, le altre due in programma l'11 agosto e l'8 settembre dalle 7.30 sino al termine dell'ultima funzione. Ciò per consentire ai tanti siracusani che vivono fuori dal capoluogo e che rientrano in città per la ferie estive di poter omaggiare la Santa Patrona.