Priolo, attività estrattiva alla Cava ex Feudo con esplosione di mine

Alcune mine per attività estrattiva saranno fatte brillare domani lunedì 15 e martedì 16 luglio alla Cava ex Feudo, a Priolo.

A darne notizia è il il sindaco, Pippo Gianni di modo che l popolazione non si allarmi.

Le mine saranno fatte brillare tra le 10 e le 12, dalla ditta CON.PRI., in possesso del regolare nulla osta rilasciato dalla Questura di Siracusa.