Siracusa, 2 denunciati per possesso di stupefacente

Due uomini sono stati denunciati dalla Polizia di Stato a Siracusa per possesso di stupefacenti.

In casa di un 29enne gli investigatori della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato 7 piante di cannabis.

Successivamente nel'abitazione di un 33enne sono state trovate 3 piante di cannabis, un barattolo contenente 3,40 grammi di marijuana, un altro contenitore con 1,40 grammi di hashish e dei fertilizzanti utilizzati per la coltivazione della sostanza stupefacente.