Siracusa, Stefano Munafò si dimette da segretario provinciale della Uil

Il segretario provinciale della Uil Siracusa-Ragusa-Gela, Stefano Munafò rassegna le dimissioni dall'incarico che ricopriva da tanti anni.

“Ho rimesso il mio mandato, per motivi personali, - scrive in una breve nota - nelle mani della segreteria regionale che farà adesso le sue valutazioni. Si tratta di un passo che un segretario fedele e rispettoso dell'organizzazione che rappresenta deve fare. Abbiamo tutti un ruolo delicato e importante, sempre nell'interesse e nel pieno rispetto dei lavoratori, per cui guardarsi dentro e fare delle considerazioni con l'unico scopo di salvaguardare e tutelare l'organizzazione - conclude - è un nostro preciso dovere”.