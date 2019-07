Siracusa, controllo del territorio: 5 denunce e 3 segnalazioni in Prefettura

Controlli a tappeto da parte dei Carabinieri della Compagnia di Siracusa nella mattinata di ieri. Sono state impiegate 7 pattuglie in auto e moto nei controlli alla circolazione stradale. Il bilancio complessivo conta 115 persone e 97 veicoli controllati di cui 6 sottoposti a fermo amministrativo; sanzionati 6 giovani sorpresi alla guida del proprio ciclomotore senza casco, di cui 2 senza patente ed assicurazione e 1 automobilista sprovvisto di revisione.

Tre persone sono state segnalate alla Prefettura, quali assuntori, perché trovati in possesso di cocaina, marijuana e hashish per uso personale. Cinque persone sono state denunciate per evasione dai domiciliari e per inosservanza dell’obbligo di dimora.