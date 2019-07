Noto, incendio in discarica: a fuoco elettrodomestici e rifiuti di ogni tipo. Al lavoro anche elicottero forestale. FOTO E VIDEO

E' divampato un grosso incendio in una discarica a Noto. A fuoco, in particolare grandi elettrodomestici, frigoriferi e materassi, ma anche altri rifiuti.

Si tratta di discarica autorizzata, autodemolizioni e area rifiuti ingombranti (pare sia regionale).

Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco di Siracusa (centrale, boschiva e Palazzolo) e una di Ragusa. Al lavoro elicottero forestale. Si attende l'arrivo del canadair per limitare la propagazione dell’incendio nel vallone.