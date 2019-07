Siracusa, avvicendamento in Giunta: Lealtà e Condivisione "Ricreare la rete di relazioni politiche"

Ricostruire la rete politiche che ha portato all'attuale realtà amministrativa. Questa la richiesta avanzata al sindaco Francesco Italia da Lealtà e Condivisione.

La nota arriva a seguito delle dimissioni di Giovanni Randazzo, Fabio Moschella e possibili altre dimissioni che saranno presentate a breve.

Vicende che, dice l'associazione, "vanno al di là della necessità di un semplice avvicendamento tra persone. Sarebbe politicamente sbagliato gestire questo passaggio in modo riduttivo, puntando esclusivamente alla ricomposizione tout court della squadra di governo. - si legge in una nota - Occorre, invece, cogliere questa occasione per provare a ricucire la rete di relazioni politiche che è stata alla base del successo della candidatura di Italia alle elezioni amministrative dello scorso anno e che ha registrato, nel corso degli ultimi mesi, un evidente processo di logoramento, che ha inciso non poco sulle difficoltà incontrate dalla amministrazione comunale".