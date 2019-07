Canicattini Bagni, tre giorni di lavori alla condotta idrica in Contrada Garofalo

Sono in corso interventi di sistemazione della condotta idrica in Contrada Garofalo, dove dalle ore 8:00 di lunedì 15 alle ore 8:00 di mercoledì 17 luglio 2019 verrà sospesa momentaneamente l’erogazione dell’acqua.

I lavori finalizzati ad evitare i disagi registrati in questi giorni con l’abbassamento dei livelli di accumulo nei serbatoi comunali