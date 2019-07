Augusta, irregolarità amministrative e carenze igieniche in panineria: sanzioni

Controlli da parte di Polizia di Stato, polizia municipale e Asp sono stati effettuati in una panineria ad Augusta, dove sono state riscontrate numerose irregolarità amministrative, carenze igienico-sanitarie e mancata tracciabilità degli alimenti. Per tali motivi sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 5000 euro.

Sequestrata anche un’attrazione gonfiabile non in regola.