Trapani, sequestrati beni per 10 milioni di euro a ex armatore Morace

Sequestri per un valore di 10 milioni di euro tra beni mobili ed immobili, terreni, quote azionarie e rapporti finanziari. Il provvedimento è stato eseguito dalla Dia di Trapani all'ex armatore Vittorio Morace, ex proprietario della compagnia di navigazione "Liberty Lines spa" (già Ustica lines), con sede a Trapani, ed ex presidente della squadra di calcio trapanese.

"Morace, il figlio Ettore e la società Liberty lines spa, sono stati già destinatari nel 2017 e nel 2018 di misure cautelari - affermano gli investigatori - con l'accusa di avere ottenuto numerosi vantaggi amministrativi indebiti, beneficiando altresì di finanziamenti pubblici regionali non spettanti per importi milionari, che gli consentivano di conseguire eccezionali utili d'impresa".