Siracusa e Augusta, parlamentari M5S in sopralluogo nell’area della Marina militare

Progetto di ammodernamento potrebbero essere svolti dalla Marina militare a Santa Panagia. Questa la conclusione di un sopralluogo, effettuato in queste ore, e voluto dal presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Gianluca Rizzo, fatto dai deputati nazionali Filippo Scerra e Paolo Ficara e dai parlamentari regionali Giorgio Pasqua e Stefano Zito.

Proprio a Santa panagia dovrebbero essere installate due nuove antenne di comunicazione in sostituzione delle quattordici attualmente dismesse.

Nel pomeriggio l’agenda del presidente della Commissione Difesa ha previsto un altro impegno nel Siracusano con un incontro ad Augusta, dove insieme al sindaco Di Pietro e al senatore M5S Pino Pisani, Rizzo ha incontrato il comandante della base della Marina Militare di Augusta e i vertici della Guardia Costiera per un confronto sulle problematiche e le esigenze del territorio anche di carattere ambientale e un sopralluogo delle banchine militari commerciali e industriali che insistono nella baia. Il sindaco Cettina Di Pietro si è detta soddisfatta dell’incontro in quanto da lei fortemente voluto “per illustrare le potenzialità di sviluppo del porto della città tra i più importanti in Italia” ha detto il sindaco.