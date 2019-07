Augusta, nuovo comandante in seconda della Capitaneria di Porto

Passaggio di consegne nell’incarico di Comandante in IIª della Capitaneria di Porto di Augusta, tra il Capitano di Fregata Antonio Giummo ed il Capitano di Fregata Giuseppe Stola, alla presenza del Comandante, Capitano di Vascello Attilio Montalto.

Il Comandante Giummo, già allievo della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”, è Dottore magistrale in economia e commercio, ha frequentato l’Accademia Navale ed ha un master universitario di 2° livello in studi strategici e sicurezza internazionale. Ha fatto servizio, oltre che presso la Capitaneria di Porto di Augusta, anche presso la Capitaneria di Porto di Catania. È stato Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, e ha svolto l’incarico di Ufficiale di collegamento ed esperto di diritto internazionale marittimo presso il Comando Forze di Pattugliamento per le Sorveglianza e la Difesa Costiera, di Augusta, della Marina Militare. Andrà a ricoprire l’incarico di Comandante in IIª presso la Capitaneria di Porto di Salerno.

Il Comandante Stola è Dottore magistrale in giurisprudenza, ha frequentato anch’egli l’Accademia Navale, e ha due master universitari di 2° livello, di cui il primo in management e governance per la Pubblica Amministrazione, e il secondo in diritto della navigazione e dei trasporti. Ha fatto servizio presso la Capitaneria di Porto di Crotone, è stato Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Barletta, e proviene dall’incarico di Comandante in IIª presso la Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro.