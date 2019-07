Priolo, fumo da serbatoio: dal Comune "Nessun pericolo"

"Nessun pericolo per la popolazione dal fumo fuoriuscito da un serbatoio, dove si è surriscaldata una guaina di gomma".

Lo hanno assicurato il sindaco, Pippo Gianni e il Dirigente della protezione civile, Gianni Attard.

"Il serbatoio - precisano - è infatti in disuso da oltre dieci anni ed è fuori dalla zona industriale e dal sito multisocietario. Da 24 ore è monitorato dai vigili del fuoco, che stanno eseguendo manovre di raffreddamento. Il Sindaco Gianni questa mattina ha sentito l’ingegnere Burgo della Protezione Civile, che ha assicurato il monitoraggio e la messa in sicurezza del sito. La direzione del vento ha fatto si che l’odore acre del fumo si spostasse sopra il paese. I Vigili del Fuoco hanno eseguito un prelievo e allertato l’Arpa, ma non sarebbero emerse particolari anomalie.