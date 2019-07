Siracusa,vertenza Simply, accordo trovato dopo trattativa di oltre 15 ore

"È durata oltre 15 ore la trattativa tra Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e le aziende Decó e Radenza. Si è reso necessario un accordo quadro (con scadenza 2022) con il gruppo Arena (Decó) ed il gruppo Radenza (Crai) che contenesse da un lato il costo del lavoro e la riorganizzazione aziendale e dall’altro tutele maggiori per i lavoratori”. Questo il primo commento di Alessandro Vasquez, segretario Generarale Filcams CGIL Siracusa.

“Siamo riusciti a limare i danni - scrive Vasquez - limitandoci solo a concedere le ore dei Rol previste dal contratto nazionale di lavoro e comunque derogabili dallo stesso contratto nazionale, ottenendo garanzie da entrambi i soggetti imprenditoriali. Abbiamo preteso ed ottenuto ad esempio la clausola di salvaguardia per i lavoratori che potrebbero essere Interessati in futuro da una possibile chiusura del proprio punto vendita, nei supermercati immediatamente limitrofi, così come la ricollocazione del personale della sede impegnato a Misterbianco. Una uscita davvero triste del colosso multinazionale Sma - continua Vasquez - l’augurio adesso, è che il gruppo Arena riesca a consolidare la propria presenza e che il Gruppo Radenza faccia quel salto di qualità che tuteli i lavoratori e le lavoratrici nella stessa maniera dei colleghi appena transitati a Decó.”