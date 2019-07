Siracusa, irregolarità nella commercializzazione di prodotti ittici: sequestrati 82 chili di pesce

E' durata una settimana, e si è conclusa ieri, l'operazione della Guardia Costiera denominata Double Check, finalizzata al controllo sulla filiera della pesca, in particolare al “Tonno Rosso”.

In totale sono state elevate 5 sanzioni per un importo di 11mila e 500 euro, e sequestrati 82 chili di prodotto ittico.

Nel dettaglio, una sanzione di 3mila euro è stata notificata per trasporto di prodotto ittico a bordo di un mezzo privo di autorizzazione Sanitaria; altre 3 per un ammontare complessivo di 4.500 euro, con contestuale sequestro amministrativo di 32 chili circa di prodotto ittico per mancata tracciabilità.

In questo caso, però, il pesce è stato ritenuto idoneo al consumo umano dal personale Asp ed è stato devoluto in beneficenza. Infine, un'ultima sanzione di 4mila euro è stata notificata per vendita di prodotto ittico proveniente dalla pesca sportiva. In quest'ambito sono stati trovati 50 chili di cozze ancora vive, rigettare in mare.