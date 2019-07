Lentini, rapina aggravata in un centro scommesse: 8 mesi di reclusione

Sarebbe l'autore di una rapina aggravata commessa in un centro scommesse di Lentini, nel mese di aprile, quando era in regime di affidamento in prova ai servizi sociali.

Per tale motivo, i carabinieri hanno notificato a Alfio Nisi, lentinese di 43 anni, già ristretto al Cavadonna, un’Ordinanza per espiazione pena residua di 8 mesi di reclusione. Revocati i servizi sociali