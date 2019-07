Siracusa, il deputato regionale Cafeo: "Stop alla regionalizzazione della scuola"

Il deputato regionale del Partito Democratico, Giovanni Cafeo, aderisce alla campagna degli Stati Generali della Scuola in Sicilia che chiede lo stop alla regionalizzazione della scuola.

"Vi è il tentativo di fatto di minare la stessa unità dello Stato per il quale il sistema scolastico rappresenta la spina dorsale - dice Cafeo - uno Stato di Diritto come il nostro non può dunque nemmeno ipotizzare l’idea di non offrire a tutti i suoi cittadini pari opportunità di accesso all’istruzione".