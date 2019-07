Priolo, carenze igieniche in 2 ristoranti: chiusura e sanzioni

Gravi carenze igienico sanitarie in due dei ristoranti di priolo sottoposti a controlli amministrativi da parte della Polizia.

I due locali sono stati chiusi tramite l’emissione di un provvedimento di sospensione immediata dell’attività commerciale accompagnato da sanzioni amministrative per un totale di 7000 euro.

I titolari dei due locali sono stati denunciati perché durante i controlli sono stati trovati alimenti in cattivo stato di conservazione. In totale ne sono stati sequestrati 60 chili.