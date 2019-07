Siracusa, lunedì Consiglio comunale aperto per realizzazione nuovo ospedale: si rischia seduta deserta

Rischia di andare in bianco la seduta in Consiglio comunale prevista per lunedì e finalizzata a discutere della realizzazione del nuovo ospedale. La seduta, non si terrà al quarto piano di Palazzo Vermexio, a causa delle alte temperature che regnano in Aula consiliare sprovvista di impianto climatizzato; per cui è previsto il trasloco all'Urban center, in via Nino Bixio.

In primis all'ordine del giorno l'area dove dovrà nascere il nuovo nosocomio. Tra i banchi saranno presenti sicuramente i componenti del Movimento 5 stelle, con i loro deputati nazionali e regionali. Conferma la sua presenza il gruppo Fuori sistema, in quota Italia, e qualche componente del gruppo misto tra cui Pamela La Mesa, eletta nelle liste del Partito Democratico, e Carlo Gradenigo eletto con Lealtà e condivisione.

Per il resto pare che in Aula regnerà il deserto. Sicuramente assente il gruppo Democratici per Siracusa (in quota Italia), e tutta l'opposizione: Forza Italia, Progetto Siracusa e Siracusa protagonista. Nessuna certezza su Amo Siracusa.

Tutti d'accordo sulle motivazioni delle varie assenze: l'area è stata già decisa, e riconfermata dal vecchio consiglio comunale e da questo già nel novembre scorso. quando la decisione fu adottata a larga maggioranza (solo 3 gli astenuti), al termine di una lunga seduta. In quell'occasione l'assise confermò l'area della Pizzuta, bocciata poi dalla Regione che invece indica l'area nei pressi di Tremmilia, nonostante i problemi del caso, tra cui i confini del Parco che rientrano proprio nell'area dove dovrebbe nascere la nuova struttura ospedaliera.