Massimo Giletti rimane a La7, più spazio per lui. Arriva Licia Colò

Rinnovato il contratto a La7 per Massimo Giletti, il quale tornerà in onda non solo con Non è l'Arena, ma anche alcuni speciali in prime time. Tra le novità l'arrivo di Licia Colò con il programma Eden un pianeta da salvare, la serie Cernobyl, targata Hbo, il docufilm Our Godfather, su Tommaso Buscetta, e le prossime due stagioni di Grey's Anatomy.