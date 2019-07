Milano, indagato Savoini: Conte "Fiducia in Matteo Salvini"

Giuseppe Conte sul caso Lega-Russia ha "fiducia in Matteo Salvini", ma - avverte - "la magistratura deve fare il suo corso". Intanto l'audio dell'incontro di Mosca sul sito di informazione statunitense BuzzFeed infiamma il Parlamento: il Pd chiede una commissione d'inchiesta e si scontra con la presidente del Senato che minimizza. "Ridicolo" chiederla, secondo Salvini, "siamo scomodi, è evidente - dice il Capitano -. Indagati, ascoltati e processati in Italia e non solo". "I nostri bilanci sono pubblici e trasparenti, nessun problema", spiegano fonti leghiste in riferimento alla commissione. M5S sottolinea la propria "diversità" sui finanziamenti e dice sì all'indagine parlamentare, "ma su tutti i partiti". Intanto è in campo la procura di Milano, che l'audio lo aveva da settimane dopo le rivelazioni dell'Espresso a febbraio e ha indagato Gianluca Savoini, protagonista del meeting all'Hotel Metropol della capitale russa. "So che c'è un'inchiesta", commenta Conte, "ad ognuno le proprie responsabilità: saranno fatte le opportune verifiche". "Fiducia la invoco sempre: è fondamentale con i cittadini e nel governo - aggiunge il premier -. Ho fiducia nel ministro Salvini".