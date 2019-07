Nell'Agrigentino, 9 arresti di esponenti di famiglie mafiose di Licata e Campobello

Nove ordinanze di custodia cautelare nei confronti di appartenenti alle famiglie mafiose di Licata e Campobello di Licata nell'Agrigentino. Sottoposto nuovamente ai domiciliari per concorso esterno in associazione mafiosa un consigliere comunale di Licata. Filmati summit e incontri fra elementi di vertice e affiliati della consorteria mafiosa e accertata un'estorsione per lavori edili realizzati in Germania. Gli investigatori hanno anche documentato gli interessi delle famiglie mafiose nel settore delle slot machines. L'operazione, eseguita su input della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo con il nome in codice "Assedio", fa seguito all'indagine che il 19 giugno scorso aveva già fatto scattare 7 fermi per associazione mafiosa armata.