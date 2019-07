Noto, nuova manifestazione in difesa dell'ospedale Trigona: rappresentanze anche da Rosolini e Pachino

"Non ci fermeremo mai... il Trigona non si tocca": questo il coro che il Comitato per salvare l'ospedale Trigona di Noto ha urlato anche ieri sera durante il corteo organizzato a Noto per ribadire la propria intenzione a non mollare.

Il corteo ha preso le mosse dalla statua di San Corrado per raggiungere piazza del Municipio, dove esponenti del Comitato hanno parlato ai partecipanti alla manifestazione. Hanno partecipato anche da Rosolini e Pachino.

"Combattiamo insieme - si legge sulla pagina facebook del Comitato - per ottenere i 120 posti letto mancanti all'ospedale Avola-Noto e per la revisione della rete ospedaliera, ma la battaglia più dura è contro l'ignoranza della classe politica siciliana. L'ospedale Trigona - continua il post - esiste da secoli, è patrimonio di tutti i Comuni della zona sud della provincia di Siracusa. Chiudere l'ospedale Trigona di Noto è un delitto contro gli abitanti della zona sud e i tantissimi turisti che arrivano da ogni parte del mondo".