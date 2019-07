Siracusa, oggi la Borgata ha dato l'ultimo saluto a Marcolino D'Angeli

Un intero quartiere ha partecipato oggi pomeriggio ai funerali di Marcolino D'Angeli, il 26enne morto a seguito di un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica corsa in via San Sebastiano a Siracusa.

La Bsilica di Santa Lucia era gremita di familiari, e amici. Tantissimi amici, che hanno voluto essere presenti per dare l'ultimo saluto a Marcolino.

Dopo le esequie fuori dalla chiesa cori, fumogeni e lancio di colombe, quindi il passaggio allo stadio: Marcolino aveva una grande passione per il Siracusa e al De Simone con gli spalti gremiti anche la tifoseria azzurra ha voluto rendergli omaggio.

Grande il dolore dei familiari, inconsolabili per la perdita. Lacrime e grande tristezza tra gli amici del giovane.