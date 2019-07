Lentini, discarica Armicci: interrogazione della deputata Rossana Cannata

Una interrogazione per chiedere al Presidente della Regione, all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e all’Assessore del Territorio e dell’Ambiente se ritengono opportuno rivedere la procedura amministrativa autorizzativa della discarica di contrada Armici, a Lentini.

L'ha presentata la parlamentare regionale Rossana Cannata "per comprendere se siano al corrente dell’evidente impatto ambientale che la discarica avrebbe per un territorio di pregio come quello coinvolto, quale l’area archeologica di “Valsavoia Armicci” e l’area naturalistica attorno al lago Biviere di Lentini, sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale, nonchè per la tutela e l’attenzione da riservare alle coltivazioni biologiche del tarocco e dell’arancia rossa presenti nelle zone adiacenti”.