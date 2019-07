Raccolta rifiuti e pulizia arenili, il tema in un incontro tra Cna Balneari e Comune di Noto

Un piano di intervento per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia degli arenili. Questo, tra gli altri, l'argomento di discussione in un incontro, che si è tenuto, nei giorni scorsi, tra Cna balneatori e il Comune di Noto, alla presenza del sindaco Corrado Bonfanti, dell’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Campisi insieme al dirigente di settore Ing. Giuseppe Favaccio e i rappresentanti dei balneari Guglielmo Pacchione, portavoce regionale e Gianpaolo Miceli, coordinatore regionale di categoria.

Al centro dell'attenzione anche il Piano di Assetto Idrogeologico e le necessarie azioni di difesa del territorio, di tutela della popolazione e della continuità aziendale degli stabilimenti interessati.

Programmati altri incontri in tutto il territorio siciliano.