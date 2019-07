Il top 10 mondiale di Sup Race Leonard Nika a Siracusa per un training camp

Leonard Nika atleta di punta "STARBOARD" atterrerà questa sera per la prima volta in Sicilia. Arriva a Siracusa un atleta della TOP 10 mondiale di SUP RACE, visita propedeutica anche per l'evento internazionale ORTIGIA SUP RACE che si svolgerà sotto l'egida della ITALIAN SUP LEAGUE il 16/17 novembre 2019.

Nika sarà impegnato per tutto il week end con delle full training Session di SUP nelle meravigliose acque di Ortigia. L'obiettivo è duplice, migliorare la propria resistenza in un luogo caldo come Siracusa e trasmettere al Lakkios Sup Team il sio bagaglio di conoscenza in tecnica, equilibrio, forza e resistenza.