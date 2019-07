Catania, fiamme alla Playa: evacuata spiaggia, danneggiati lidi

Ampio incendio oggi alla Playa di Catania che ha messo in ginocchio alcuni lidi e creato allarmismo. I vigili del fuoco hanno invitato i bagnanti a "rimanere sulla battigia" e a "non tentare di rientrare a casa". I pompieri hanno già attivato un eventuale piano di recupero delle persone in difficoltà, con mezzi navali o con i due elicotteri che sono già in azione sul posto, ma lo loro azione diventa più difficile a causa del vento.

La cenere ha sommerso la città nella zona Sud