Siracusa, possibile carenza idrica in Ortigia, Borgata, corso Gelone, piazza Adda e vie limitrofe

Tre perdite sulla linea che alimenta il serbatoio Teracati, a causa dei diversi black out alla linea elettrica di alimentazione alle centrali di pompaggio dell'acquedotto. A darne notizia la Siam. I nostri tecnici sono sul posto per gli interventi di riparazione, ma a causa delle operazioni connesse sarà necessario sospendere il pompaggio e questo potrebbe causare riduzione della pressione idrica in Ortigia, Borgata, corso Gelone, piazza Adda e vie limitrofe